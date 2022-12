Fitch sobe notação das obrigações hipotecárias do Montepio para AA

A Fitch subiu o rating das obrigações hipotecárias do Montepio de AA- para AA, "reforçando a classificação de risco na categoria de investimento", indicou o banco em comunicado divulgado esta quarta-feira, 21 de dezembro.

No mesmo comunicado, a instituição explicou que "segundo a Fitch, esta revisão em alta decorre da subida do rating de longo prazo ('Issuer Default Rating') do Banco Montepio, face ao progresso apresentado na diminuição de risco no balanço, nomeadamente na redução de ativos não produtivos e de ativos não estratégicos em benefício da posição de capital".

Na segunda-feira, a Fitch reviu em alta a notação de risco de longo prazo do Montepio, de B- para B, e manteve a perspetiva positiva, informou o banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A agência de notação financeira Fitch Ratings (Fitch) reviu em alta a notação de risco de longo prazo (IDR, Long Term Issuer Default Rating) do Banco Montepio de 'B-' para 'B', mantendo a perspetiva (Outlook) positiva", lê-se no comunicado enviado ao regulador do mercado.

Foram ainda revistos em alta os ratings (notações) dos depósitos de longo prazo de B para B+, o rating intrínseco do emitente de b- para b, a dívida sénior não garantida de CCC+ para B- e a dívida sénior não preferencial e dívida subordinada de CCC para CCC+.