Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a ganhar 0,57% para 5.737,94 pontos e com o banco BCP a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 12 subiram e três desceram.

As principais bolsas europeias fecharam sem uma tendência definida. Madrid subiu 0,59% e Londres 0,13%, mas Frankfurt cedeu 0,42% e Paris 0,35%.