Volume de negócios no comércio aumentou 11,8% em 2021, com menos trabalhadores

O volume de negócios do setor do comércio aumentou 11,8% em 2021 para 157,2 mil milhões de euros, contra uma contração de 6,9% em 2020, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na publicação Estatísticas do Comércio em 2021, o INE regista que os indicadores volume de negócios, vendas de mercadorias e Valor Acrescentado Bruto (VAB) tiveram crescimentos em 2021 face a 2020 nos dois dígitos.

O número de empresas aumentou 0,2%, para 215.502 empresas, embora o número de pessoal ao serviço tenha baixado 0,6%, para 793.835 - continuando a reduzir depois da baixa de 1,2% no ano anterior.

Já o VAB atingiu os 21.242 milhões de euros em 2021, tendo, também este indicador, crescido 12,3%, contra a contração de 4,7% no ano anterior, à semelhança do volume de negócios que recuperou de uma diminuição de 6,9% em 2020 para um crescimento de 11,% em 2021, para 157.185 milhões de euros.

A margem comercial global fixou-se em 28.313 milhões de euros, crescendo 9,7% após uma quebra de 4,9%, segundo dados do instituto.

As remunerações cifraram-se em 10.456 milhões de euros, após uma subida de 5,6% durante o ano em análise.

Entre as três divisões que compõem o setor do comércio - comércio, manutenção e reparação automóvel, comércio por grosso e comércio a retalho -, o referente ao setor grossista foi o que apresentou a maior fatia do volume de negócios total: 51,4%, havendo um volume médio de 1,36 milhões de euros por empresa (+15,0% que em 2020).

Já o retalhista contribuiu 35,7% para o volume de negócios do setor (mais 1,2 pontos percentuais que em 2020), apresentando um volume de negócio médio de 451,4 mil euros por empresa (+8,2%).

As empresas da divisão do automóvel registaram um crescimento de 8,2% do seu volume de negócios, após perder 15,7% em 2020, representando os restantes 12,9%.

Quanto às margens comerciais globais, os aumentos foram transversais às três divisões, com a do comércio automóvel a aumentar 8,4%, a do comércio por grosso 13,0% e a do comércio a retalho 6,7%.

Em sentido inverso, o número de pessoal ao serviço baixou nas três divisões, caindo 0,9% no setor automóvel, 0,8% no comércio a retalho e 0,2% no comércio grossista.