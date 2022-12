Novo Banco aprova apoios extraordinários de 500 e 250 euros para trabalhadores

O Novo Banco aprovou um apoio extraordinário de 500 euros aos trabalhadores com rendimentos brutos abaixo de 30 mil euros e de 250 euros para os que estão acima deste valor, segundo um comunicado esta terça-feira divulgado.

Assim, a Comissão Executiva do Novo Banco adiantou que "aprovou um apoio extraordinário de 500 euros aos seus colaboradores com rendimentos brutos anuais abaixo de 30.000 euros, e de 250 euros, para rendimentos acima desta quantia", sendo que "estão excluídos órgãos sociais e diretores de primeira linha".

Estes valores constituem "medidas de mitigação do aumento da inflação", destacou o banco, indicando "serão pagos já dia 23 de dezembro".

De acordo com o presidente da Comissão Executiva do banco, Mark Bourke, citado na mesma nota, "este foi um ano particularmente difícil para as famílias".

"A subida generalizada dos preços de bens essenciais, o aumento das taxas de juro e a inflação a níveis que há muito não sentíamos, afetaram o dia-a-dia dos colaboradores do novobanco e das suas famílias, numa altura em que contribuíram de forma decisiva para o acompanhamento dos clientes, recuperação do banco e da sua rentabilidade", referiu o gestor.

A instituição "aprovou ainda uma linha de crédito para apoio a situações de 'stress' financeiro e a possibilidade de antecipar 50% do subsídio de Natal 2023, que poderão ser solicitados a partir de janeiro", adiantando também que serão "flexibilizados os prazos de amortização do crédito habitação no regime de CHPP-ACT".

O banco "estabeleceu também um novo salário mínimo bruto mensal de 1.100 euros, a partir do próximo ano", referiu, adiantando que "esta medida abrange todos os colaboradores que atualmente se encontram abaixo deste patamar e os que vierem a integrar o novobanco".

Lusa/Fim