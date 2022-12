Galp acorda comprar um milhão de toneladas por ano de GNL à NextDecade

A Galp e a NextDecade celebraram um acordo para compra de gás natural liquefeito norte-americano, que se vai traduzir na entrega a partir de 2027 de um milhão de toneladas anuais durante 20 anos, foi esta terça-feira anunciado.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp precisa que o referido acordo, de compra e venda (SPA) de gás natural liquefeito (GNL), lhe permitirá aceder a um milhão de toneladas anuais de GNL proveniente do projeto Rio Grande LNG, no Texas, durante um período de 20 anos.

"As entregas comerciais abrangidas por este acordo deverão começar em 2027", afirma a petrolífera, que adianta que "os volumes adquiridos pela Galp são indexados a Henry Hub numa base FOB acrescida de uma taxa fixa de liquefação".

A petrolífera considera que "este acordo melhora o acesso da Galp a volumes de GNL proveniente dos EUA, complementando os fornecimentos da Venture Global, que deverão ter início durante 2023".

"A Galp acrescenta ainda flexibilidade, diversidade geográfica e competitividade à sua carteira de aprovisionamento", refere a Galp.

Segundo a Galp "a NextDecade Corporation, através das suas subsidiárias Rio Grande LNG e NEXT Carbon Solutions, está a desenvolver um projeto de exportação de LNG no Sul do Texas, o RGLNG, com capacidade de liquefação de 27 MTPA, associado a um dos maiores projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS) em curso na América do Norte".