Escassez de semicondutores continuará a afetar indústria automóvel em 2023

A indústria automóvel vai continuar a sofrer com a escassez de semicondutores em 2023, numa altura em que cada vez são mais necessários pois cada vez mais se usam veículos elétricos, noticia o “Financial Times”, citando alguns dos principais grupos do setor.

Hassane El-Khoury, líder executivo da fabricante de chips norte-americana Onsemi, disse que já vendeu os chips de carboneto de silício (SiC), semicondutores de potência avançados amplamente usados ​​em carros elétricos, pelo menos até o final de 2023 devido à forte procura.

“Não há nada que se possa fazer agora para mudar 2023”, disse. “Adicionaremos capacidade a cada trimestre, todos os meses em 2023 para atender à procura”.

Também Jochen Hanebeck, da fabricante alemã de chips automóveis Infineon, fez um alerta semelhante num evento em Munique: “Espero uma escassez de longa data”.

E as fabricantes automóveis mentalizam-se para o impacto. Carlos Tavares, líder da Stellantis, a quarta maior fabricante do mundo em vendas, disse que as restrições de semicondutores vão continuar a pesar na indústria.

A fabricante de semicondutores alemã anunciou recentemente o seu maior investimento individual de 5 mil milhões de euros para construir uma fábrica em Dresden para produzir semicondutores analógicos, de sinal misto e de potência, usados ​​em carros e outras indústrias.

El-Khoury disse que a Onsemi está-se a expandir na República Checa, Coreia do Sul e Estados Unidos, estimando um aumento de capacidade de 30% em 2023.