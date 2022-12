Próxima conferência ministerial da OMC será em Abu Dhabi em 2024

A próxima conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) terá lugar em 2024 nos Emirados Árabes Unidos e a seguinte será nos Camarões, decidiram esta segunda-feira os membros da organização.

Os dois países tinham apresentado candidaturas para acolher a próxima conferência ministerial, o órgão de decisão supremo da OMC que se reúne habitualmente de dois em dois anos.

Numa reunião realizada esta segunda-feira os 164 membros decidiram que a 13.ª conferência ministerial será nos Emirados Árabes Unidos na semana de 26 de fevereiro de 2024, em Abu Dhabi, e a 14.ª será nos Camarões", indicou a OMC na sua conta no Twitter.

Para a reunião nos Camarões não foi avançada qualquer data.

A anterior conferência teve de ser adiada devido à pandemia de covid-19 e decorreu em Genebra no passado mês de junho.

Após cinco dias de intensas negociações, os ministros conseguiram chegar a acordo sobre um pacote de medidas que vão desde a eliminação dos subsídios à pesca, ao levantamento temporário de patentes de vacinas contra a covid-19 e à insegurança alimentar, um resultado considerado "sem precedentes" pela diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Os países tinham seis meses a partir do acordo sobre as vacinas contra a covid-19 para decidir se também levantariam as patentes de tratamentos e ferramentas de despistagem. Mas, pressionados pelos Estados Unidos, concordaram em adiar a decisão, tendo o prazo terminado a 17 de dezembro sem que tenha sido fixada nova data.