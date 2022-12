Mais de 300 camas para estudantes em Santa Apolónia estarão prontas em 2025

A estação de Santa Apolónia terá 306 camas para estudantes universitários a preços controlados e 13 camas para docentes e investigadores. O contrato entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e o grupo hoteleiro Lux Mundi é assinado esta segunda-feira e durará por 35 anos, noticia o “Jornal de Negócios”.

Este grupo hoteleiro ganhou o concurso, lançado em 2021, para a instalação de uma residência universitária na ala poente da estação. Mais quatro estações em Lisboa terão residências com quartos a preços controlados.

O grupo tem cerca de um ano para desenvolver o projeto e obter licenças e só depois começará as obras, que deverão demorar cerca de ano e meio. Assim, só no segundo semestre de 2025 deverá abrir portas esta residência (apanhando assim o início do ano letivo 2025/26).

Do total de camas (319), 30 serão destinadas a bolseiras com um preço máximo de 219 euros mensais. As camas para docentes e investigadores terão um preço máximo de 450 euros e os quartos standard estarão a 350 euros. Os quartos estão inicialmente reservados aos alunos do ISCTE e da Universidade Nova de Lisboa, com quem a IP assinou protocolos.