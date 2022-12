Fitch sobe notação do Banco Montepio para B e mantém perspetiva positiva

A agência de 'rating' Fitch reviu, esta segunda-feira, em alta a notação de risco de longo prazo do Montepio, de B- para B, e manteve a perspetiva positiva, informou o banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A agência de notação financeira Fitch Ratings (Fitch) reviu em alta a notação de risco de longo prazo (IDR, Long Term Issuer Default Rating) do Banco Montepio de 'B-' para 'B', mantendo a perspetiva (Outlook) positiva", lê-se no comunicado enviado ao regulador do mercado.

Foram ainda revistos em alta os 'ratings' (notações) dos depósitos de longo prazo de B para B+, o 'rating' intrínseco do emitente de b- para b, a dívida sénior não garantida de CCC+ para B- e a dívida sénior não preferencial e dívida subordinada de CCC para CCC+.

"Segundo a Fitch, esta ação de 'rating' está suportada no progresso apresentado pelo Banco Montepio na diminuição de risco no balanço, nomeadamente na redução de ativos não produtivos e de ativos não estratégicos em benefício da posição de capital do Banco, constituindo a segunda subida no 'rating' da dívida sénior não garantida no segundo semestre de 2022", apontou a entidade.

Já a perspetiva manteve-se positiva, "face à expectativa de melhoria dos resultados recorrentes em consequência do sucesso das medidas implementadas, que contribuem para a redução de risco de balanço e para os ganhos de eficiência operacional".