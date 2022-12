Custo da mão-de-obra sobe na zona euro e UE no terceiro trimestre

O custo horário da mão-de-obra aumentou, no terceiro trimestre, 2,9% na zona euro e 3,4% na União Europeia (UE), segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Entre julho e setembro, de acordo com o serviço estatístico da UE, todos os Estados-membros registaram acelerações no indicador, as maiores subidas homólogas do custo horário da mão-de-obra foram registadas na Bulgária (16,2%), Hungria e Lituânia (14,0% cada).

A Polónia (13,3%) Roménia (10,9%) e a Grécia (10,0%) seguiram-se, com aumentos de dois dígitos.

Em Portugal, o custo horário da mão-de-obra aumentou, no terceiro trimestre, 4,2%, face ao período homólogo de 2021.