Corticeira Amorim assina programa de emissões de papel comercial de 35 milhões de euros

"A Corticeira Amorim assinou com o Banco de Sabadell um Programa de Emissões de Papel Comercial no montante de 35 milhões de euros com maturidade em 2029", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma nota, as emissões vão qualificar-se como instrumentos de financiamento verde e o encaixe será aplicado no refinanciamento da compra da Herdade de Rio Frio e no financiamento do investimento em novas plantações de sobreiros.

Em dezembro de 2020, a empresa realizou a sua primeira emissão de obrigações verdes, no valor de 40 milhões de euros e com uma maturidade de cinco anos.

No ano seguinte, executou um Programa de Emissões de Papel Comercial 'Sustainability Linked' de 20 milhões de euros, bem como um Programa de Emissões de Papel Comercial Verde de 11,6 milhões de euros, com prazos respetivos de três e cinco anos.

"A Corticeira Amorim considera que os instrumentos de financiamento verde são ferramentas eficazes para sustentar os projetos com impactos positivos na mitigação e adaptação às alterações climáticas", sublinhou, acrescentando que este PPC vai também contribuir para o financiamento do seu programa de sustentabilidade.

No âmbito do 'Green Finance Framwork -- November 2022' vão ser concretizados investimentos para a compra de terrenos, novas plantações, investigação e desenvolvimento, reabilitação e gestão, apontou, referindo que estes investimentos, inseridos no Projeto de Intervenção Florestal, têm em vista o aumento da área ocupada por sobreiros e a melhoria das áreas existentes.