Clima empresarial na Alemanha melhora significativamente em dezembro

O clima empresarial na Alemanha melhorou significativamente e as empresas estão a avaliar a situação atual de forma mais positiva, enquanto as expectativas estão a subir, de acordo com inquéritos do instituto de investigação económica alemão (Ifo).

O índice de confiança das empresas subiu em dezembro para 88,8 pontos, contra 86,4 pontos em novembro, enquanto a avaliação da situação aumentou para 94,4 pontos, contra 93,2 pontos em novembro, após seis meses de declínios consecutivos.

A confiança aumentou em quase todos os ramos da indústria transformadora, para os quais a incerteza foi reduzida apesar de uma diminuição dos atrasos nas encomendas, levando a melhores previsões para o próximo ano.

No setor dos serviços, o pessimismo em relação a 2023 também diminuiu, levando a uma melhoria acentuada da confiança empresarial.

No comércio, o índice subiu para o valor mais alto desde junho, enquanto as empresas desta área avaliaram a sua situação um pouco mais positivamente pela primeira vez desde agosto, embora as expectativas ainda não sejam boas.

No setor da construção, o indicador piorou ligeiramente e as empresas expressaram menos satisfação com a sua situação atual. Embora as expectativas tenham melhorado, continuam pessimistas.