Bolsa de Lisboa sobe 0,28% alinhada com o resto da Europa

A bolsa de Lisboa encerrou em terreno positivo, com o índice PSI a avançar 0,28% para 5.705,30 pontos, em linha com as subidas do resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram e sete desceram.

A Galp liderou as subidas (1,88% para 11,94 euros) e o BCP liderou as descidas (-2,01% para 0,14 euros).

Nas maiores subidas ficaram ainda a Jerónimo Martins (1,20% para 20,32 euros), a NOS (0,92% para 3,75 euros) e a Sonae (0,66% para 0,92 euros).

A EDP Renováveis somou 0,47% para 21,53 euros e a EDP avançou 0,22% para 4,63 euros.

Com valorizações abaixo de 0,20% ficaram a REN (2,60 euros) e a Semapa (12,36 euros).

Nas descidas, a Greenvolt caiu 1,24% para 7,95 euros e a Altri perdeu 1,18% para 5,01 euros.

A Corticeira Amorim também fechou em terreno negativo (-1,03% para 8,61 euros), tendo divulgado após o encerramento do mercado que assinou com o Banco de Sabadell um Programa de Emissões de Papel Comercial (PPC) de 35 milhões de euros, com maturidade em 2029.

"A Corticeira Amorim assinou com o Banco de Sabadell um Programa de Emissões de Papel Comercial no montante de 35 milhões de euros com maturidade em 2029", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma nota, as emissões vão qualificar-se como instrumentos de financiamento verde e o encaixe será aplicado no refinanciamento da compra da Herdade de Rio Frio e no financiamento do investimento em novas plantações de sobreiros.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão com subidas. Londres avançou 0,40%, Frankfurt 0,36%, Paris 0,32% e Madrid 0,30%.

Na bolsa de Frankfurt, as ações do construtor automóvel Volkswagen lideraram as descidas e cederam 10,66% e as da Porsche lideraram as subidas e ganharam 3,46% para 96,88 euros.