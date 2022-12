Ações da Volkswagen caem mais de 8% por receios de redução da procura de carros novos

As ações da Volkswagen estavam esta segunda-feira a cair mais de 8%, "a registar o pior desempenho entre as cotadas no índice DAX, porque os investidores temem que os juros mais altos reduzam a procura de carros novos", afirmaram analistas da XTB.

Segundo analistas da XTB, "os investidores estimam que taxas de juro mais elevadas que afetam os empréstimos e os custos dos juros irão efetivamente reduzir a procura de carros novos, enquanto o aumento dos preços da energia irá afetar o consumo de carros elétricos, como também foi relatado pelo próprio fabricante de automóveis".

Os analistas da XTB referem ainda que a construtora automóvel "espera que 2023 seja um ano ainda mais difícil do que 2022" e consideram que a queda da cotação de 8% surge na sequência das declarações do CFO (responsável com pelouro financeiro) da empresa, Arno Antilitz, que defendeu que "a inflação e o agravamento das condições económicas irão afetar a procura de carros novos".

"Entretanto, os ganhos registados no início de 2021 já foram anulados e se a crise na Europa se agravar e o Banco Central Europeu (BCE) continuar a aumentar as taxas de juro, as condições económicas deverão agravar-se ainda mais", lê-se na análise da XTB.

O grupo Volkswagen revelou em 15 de dezembro planos para uma grande reestruturação estratégica sob a liderança do novo CEO, Oliver Blume, precisam ainda os analistas da XTB.