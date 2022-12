Espanhol Caja Rural del Sur passa a sucursal em Portugal e vai para o Porto

Estão muito na zona de Alqueva, mas também na Costa Vicentina (aliás, em quase todo o Alentejo), e no Algarve. São sobretudo pequenas e médias empresas de toda a cadeia do sector agroalimentar, com foco no sector do olival, das amêndoas, dos frutos vermelhos e das laranjas. É este o retrato típico dos cerca de 100 clientes em Portugal da Caja Rural del Sur, o banco cooperativo espanhol que abriu um escritório de representação em Portugal em 2020 e que entretanto já o transformou numa sucursal.

“Portugal é um país que está na moda, que está a fazer negócios agrícolas e de agroalimentação muito modernos, se calhar como em Espanha, ou melhor”, é como Guillermo Vázquez, diretor-geral, justifica o interesse desta caixa espanhola no país.