Como a BMW está a mudar uma fábrica com 100 anos

O ar estava limpo e frio e as nuvens começavam a dissipar-se no céu de Munique naquela manhã enregelada de final de novembro, com a temperatura a oscilar entre os zero e os dois graus centígrados.

De um lado da estrada, o icónico edifício Quatro Cilindros, construído em 1972 — no mesmo ano dos polémicos Jogos Olímpicos, que se realizaram a poucos metros do local —, que acolhe a sede de um dos maiores ícones da indústria automóvel alemã. Do outro lado, impávida e serena, ‘uma senhora’ com a respeitável idade de 100 anos, que nasceu fora da cidade mas que agora foi praticamente engolida por ela. Na sua fachada do lado ­poente lê-se “Bayerische Motoren Werke” (Fábrica de Motores da Baviera), mais conhecida por BMW.