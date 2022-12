Já passámos o pico da inflação?

Ao fim de um ano sempre a subir — agosto foi a única exceção —, a inflação em Portugal recuou em novembro. O mesmo aconteceu na zona euro e também nos Estados Unidos. A inflação mantém-se em valores que não eram vistos há décadas, mas já passou o pico e vai re­cuar? Economistas ouvidos pelo Expresso esperam uma descida consistente nos próximos meses. Contudo, avisam que a inflação deverá manter-se bem acima dos 2% de referência para o Banco Central Europeu (BCE). Até porque o aumento dos preços, que começou pela energia e alimentos, já se disseminou pela economia.

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor em Portugal baixou de 10,1% em outubro para 9,9% em novembro. Na zona euro, considerando o Índice Harmonizado, o recuo foi ainda mais marcado, de 10,6% para 10%, segundo a estimativa rápida do Eurostat — o valor definitivo será publicado depois do fecho desta edição.