Entrevista à presidente da TAP: cautela na privatização, demora no novo aeroporto e o desejo de ser portuguesa

A presidente da TAP passou um dia com uma equipa de reportagem da SIC. Em declarações exclusivas, afirma que as palavras do Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, pesaram na decisão de não avançar com a mudança da frota automóvel da companhia. Diz ainda que não é totalmente independente e admite que gostava de estar à frente dos destinos da TAP mais cinco anos.