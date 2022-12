Passageiros nos aeroportos nacionais em outubro superam pela primeira vez nível de 2019

Os aeroportos nacionais receberam 5,7 milhões de passageiros em outubro, mais 42,6% que no período homólogo anterior e, pela primeira vez, superando (+4%) o movimento registado em 2019, antes da pandemia, revelou esta sexta-feira, 16 de dezembro, o INE.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram uma tendência de aproximação aos níveis registados no período pré-pandémico, com o mês de outubro a registar o desembarque médio diário de 90,7 mil passageiros nos aeroportos nacionais (97,2 mil no mês anterior), 5,6% acima do valor de outubro de 2019 (85,9 mil).

Entre janeiro e outubro, o número de passageiros movimentados aumentou 145,5%, face ao mesmo período de 2021 (-7,0% face a igual período de 2019), com o Reino Unido a ser o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 257,4% no número de passageiros desembarcados e 262,3% no número de passageiros embarcados, seguindo-se França e Espanha (+238,6% no número de passageiros desembarcados e +232,0% no número de passageiros embarcados).

Dos passageiros desembarcados em outubro nos aeroportos nacionais, 81,9% corresponderam a tráfego internacional (80% no mesmo mês de 2021), na maioria (69,9%) provenientes do continente europeu, enquanto dos passageiros embarcados, 82,2% corresponderam a tráfego internacional (80% em outubro de 2021), com principal destino os aeroportos no continente europeu (69,9% do total).

O aeroporto de Lisboa movimentou 48,7% do total de passageiros (23,6 milhões) e registou um crescimento de 164,3%, comparando com igual período de 2021 (-11,3% face ao mesmo período de 2019), mas considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior crescimento face a 2021 (+167,6%) e Porto a maior aproximação aos níveis de 2019 (-4,2%), destaca o instituto.

Em outubro, aterraram nos aeroportos nacionais 20,6 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 5,7 milhões de passageiros, e foram movimentadas 19,1 mil toneladas de carga e correio (+27,7%, +42,6% e +5,1%, respetivamente, face a outubro de 2021).

Comparando com outubro de 2019, registaram-se crescimentos de 2,3% no número de aeronaves aterradas e 4% nos passageiros movimentados, tendo o movimento de carga e correio diminuído 3,4% (-1,4%, -1% e +4% no mês anterior, respetivamente).