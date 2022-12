PSI recua 0,74% alinhado com o resto da Europa

A bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira com uma descida de 0,74% no índice PSI, que ficou em 5.689,36 pontos, seguindo as quedas registadas no resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram este índice, 12 desceram e só três ficaram em alta. A NOS liderou as descidas e caiu 2,16% para 3,71 euros e o BCP liderou as subidas e avançou 1,98% para 0,14 euros.

Em terreno positivo ficaram ainda a Corticeira Amorim (0,81% para 8,70 euros) e a Navigator (0,11% para 3,52 euros).

Entre as cotadas com maiores descidas, a Jerónimo Martins baixou 2,14% para 20,08 euros, a EDP tombou 1,53% para 4,62 euros e os CTT recuaram 1,28% para 3,09 euros.

A EDP Renováveis cedeu 0,79% para 21,43 euros e a Galp desceu 0,59% para 11,72 euros.

As principais bolsas europeias continuaram hoje a negociar condicionadas pela subida das taxas de juro na Europa e nos Estados Unidos e pelos receios de uma recessão em 2023. Madrid caiu 1,29%, Londres 1,27%, Paris 1,08%, Frankfurt 0,67% e Milão 0,16%.