Mecanismo ibérico da eletricidade discrimina consumidores, alerta conselho tarifário da ERSE

O mecanismo ibérico criado para diminuir o impacto dos preços do gás na formação do preço grossista da eletricidade é visto com preocupação pelo conselho tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O conselho tarifário, um organismo que junta representantes de comercializadores, consumidores e empresas reguladas, fala numa discriminação de consumidores, já que os clientes com tarifas reguladas têm estado isentos de suportar os custos do mecanismo, mas os clientes de vários comercializadores no mercado liberalizado têm sido chamados a pagar esses custos.

