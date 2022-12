Grupo Hotti tem mais sete hotéis em carteira e prevê receitas recorde em 2023

O turismo em Portugal esteve em alta em 2022, apesar da guerra que se vive na Europa com todos os seus impactos, e o grupo português Hotti Hotéis prevê fechar o ano com as melhores receitas de sempre, de mais de 80 milhões de euros, acima de 2019, o ano pré-pandemia, em que a faturação do grupo foi de 74 milhões de euros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler