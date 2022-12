Gasóleo deverá subir 7 cêntimos na próxima semana, gasolina baixará meio cêntimo

Os preços dos combustíveis rodoviários na próxima semana deverão registar evoluções divergentes, sendo expectável uma subida de 7 cêntimos por litro no valor de venda ao público do gasóleo, ao passo que a gasolina pode baixar meio cêntimo, indicou fonte do mercado petrolífero ao Expresso.

Estas variações acontecem depois de esta semana o gasóleo ter caído cerca de 9 cêntimos por litro (segundo os valores publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia) e de a gasolina ter baixado aproximadamente 6 cêntimos por litro.

A subida acentuada do gasóleo na próxima semana anulará uma parte da forte queda que este combustível teve ao longo das últimas semanas, tendo acumulado desde outubro uma redução de cerca de 40 cêntimos por litro.

A cotação do brent (petróleo de referência nos mercados europeus) desceu na semana passada e recuperou esta semana, mas com preços médios relativamente nivelados.

No entanto, a cotação internacional do gasóleo disparou, chegando aos 980 dólares por tonelada esta quinta-feira, depois de ter finalizado a semana passada nos 855 dólares por tonelada.

Evolução distinta teve a cotação da gasolina, que na semana passada recuou de 838 para 754 dólares por tonelada entre segunda e sexta-feira, mas esta semana oscilou entre 759 e 775 dólares, o que levou a valores médios semanais próximos dos da semana anterior.

Os preços de venda ao público dos combustíveis são atualizados pelos diferentes operadores no mercado de formas distintas, havendo algumas petrolíferas que atualizam os seus preços logo à segunda-feira e outras que o fazem mais tarde.