Crise energética atira défice público alemão 3,25% em 2023

O défice público alemão aumentará para 3,25% do PIB em 2023, contra 2,5% previstos para este ano, devido essencialmente à crise energética, que leva Berlim a apoiar famílias e empresas, indicou esta sexta-feira, 16 de dezembro, o ministro das Finanças.

"Para este ano as projeções são de um défice de 2,5% [do PIB, produto interno bruto]. No próximo ano (...) teremos um défice de 3,25%", afirmou Christian Lindner em conferência de imprensa.

O défice pode mesmo atingir 4,5% em 2023, em função da "dimensão da despesa" destinada a bloquear "os preços do gás e da eletricidade", acrescentou.

"Fizemos um enorme esforço durante a crise para aliviar as pessoas e evitar ruturas estruturais", disse Lindner para justificar o aumento do défice.

A Alemanha, que tem sido a principal defensora do rigor orçamental no seio da União Europeia, promete "uma normalização das finanças públicas" em 2024, de acordo com o Ministério das Finanças.

A economia alemã foi particularmente afetada pela guerra na Ucrânia e pelas suas consequências em matéria energética, o que pesa no setor industrial e penaliza o poder de compra das famílias.

A recessão será uma ameaça no próximo ano, com o Governo a prever uma queda de 0,4% do PIB.

Berlim desbloqueou um fundo especial de 200 mil milhões de euros para conter os preços da energia.

Em novembro, o Governo aprovou o orçamento para 2023 com 45,6 mil milhões de euros de novos endividamentos, contra os 17,2 mil milhões de euros previstos em junho passado.

No entanto, o Governo não contabilizou os fundos especiais, como o pacote energético de 200 mil milhões de euros, no orçamento oficial.

O ministro das Finanças alemão, um liberal, é um dos mais relutantes quanto à flexibilização das regras orçamentais europeias atualmente em negociação.

O Tratado de Maastricht prevê para os Estados-membros um défice público limitado a 3% do PIB nacional e uma dívida pública que não ultrapasse 60% do PIB.

A crise associada à pandemia de covid-19 levou a que estas regras permaneçam suspensas até finais de 2023.