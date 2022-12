Costa Silva: Estamos a programar Sines para o pós-carvão

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, afirmou esta sexta-feira, 16 de dezembro, que Sines está a ser preparada para a era pós-carvão, na qual será um hub para o hidrogénio verde.

"Vamos ter um grande polo de desenvolvimento. Estamos a programar Sines para o pós-carvão [...], para a construção de um grande hub do hidrogénio verde", afirmou Costa Silva, na assinatura à adenda do acordo de gestão e exploração do património da zona de Sines.

A AICEP Global Parques vai passar a fazer e gestão e exploração do património da zona Sines, detido pelo IAPMEI, na sequência de uma adenda ao acordo em causa, assinada no Ministério da Economia, em Lisboa.

A assinatura da adenda ao acordo de gestão e exploração do património da zona de Sines do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, realiza-se na presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz.

Segundo uma nota previamente divulgada pela AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) Global Parques, esta adenda abrange os terrenos do Estado, transitados para o IPAMEI, para implementação, em Sines, de "projetos de interesse estratégico para a economia".

Os projetos para a transição energética e digital, bem como os de fornecimento de eletricidade renovável, já excediam a Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS).

"Para assegurar a construção e instalação de infraestruturas e equipamentos de apoio aos novos projetos industriais estratégicos para a economia nacional, tornou-se urgente a reafetação de terrenos, visando um melhor planeamento e ajustamento do território às necessidades e perspetivas de investimento privado produtivo, a curto e médio prazo", assinalou a AICEP.