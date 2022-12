Preços dos serviços médicos são os que mais caem em Portugal

A ‘trégua’ ligeira nos preços da energia e dos produtos alimentares não-transformados está na base da descida da inflação em novembro. A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor passou de 10,1% em outubro para 9,9%. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para 24,7% em novembro (27,6% em outubro) e o índice referente aos produtos alimentares não-transformados caiu para 18,4% (18,9% em outubro). Por contraste, os preços dos produtos alimentares transformados aceleraram, aumentando 16,8%.

Mas uma análise aos dados detalhados do INE mostra que na lista de bens e serviços com maiores aumentos de preços em Portugal não há mudanças de fundo: a subida continua a ser dominada precisamente pela energia e alimentos. Ou seja, bens essenciais com grande peso no orçamento das famílias.