INESC lidera projeto com 16 milhões de euros para desenvolver tecnologia para mar profundo

O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC-TEC) lidera o projeto Trident, que conta com 16 milhões de euros de financiamento para desenvolver tecnologia em mar profundo, foi anunciado esta quinta-feira, 15 de dezembro.

"Desenvolver um sistema confiável e transparente para avaliação contínua de impacto ambiental de atividades de prospeção e exploração do fundo do mar é o grande objetivo do projeto Trident, financiado em 16 milhões de euros, dos quais 12 milhões de euros pelo programa Horizonte Europa, da Comissão Europeia", indicou, em comunicado, o INESC-TEC.

Este projeto, liderado pelo INESC-TEC, conta com 26 instituições de 10 países, cinco das quais portuguesas.

Portugal está ainda representado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) e pelo Fórum Oceano -- Associação da Economia do Mar.

A importância do Trident prende-se com o "desenvolvimento de tecnologias e novas soluções para operar de forma autónoma em áreas remotas, muitas vezes com condições extremas, de modo a fornecer dados em tempo real, que serão muito importantes em ações de fiscalização, por exemplo", referiu, em comunicado, o investigador do INESC-TEC e professor do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) Eduardo Silva.

Por outro lado, o objetivo passa por desenvolver uma infraestrutura "dinâmica e inovadora", em tempo real, para o posicionamento, navegação, comunicação e consciencialização de sistemas de mineração e monitorização, bem como um laboratório móvel de alta tecnologia.