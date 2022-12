Produção de veículos sobe 9,9% até novembro para 292.525 unidades

A produção de veículos em Portugal aumentou 9,9%, entre janeiro e novembro, para 292.525 unidades, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), esta quarta-feira, 14 de dezembro, divulgados.

"Em termos acumulados, nos onze meses de 2022, saíram das fábricas instaladas em Portugal 292.525 veículos, ou seja, mais 9,9% do que em igual período do ano anterior", indicou, em comunicado, a associação.

Até novembro, foram produzidos 231.741 veículos ligeiros de passageiros, um aumento homólogo de 10%, e 55.553 ligeiros de mercadorias, um ganho de 7,9%.

Por sua vez, a produção de veículos pesados ascendeu 35,1% para 5.231 unidades.

Só em novembro, foram produzidos 36.806 veículos automóveis em Portugal, mais 10,9% do que em igual mês do ano anterior.

De acordo com a ACAP, 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, sendo que a Europa continua a liderar os mercados de destino.

O destaque vai para a Alemanha com 21,8%, seguida por França (14,3%), Itália (11,8%) e Espanha (9,6%).

Entre janeiro e novembro, só foram montados em Portugal veículos pesados de passageiros.

Neste período, contabilizaram-se 181 veículos montados, o que se traduziu num ganho de 1,7% face aos primeiros 11 meses de 2021.

Em novembro, foram montados 17 veículos pesados, mais do dobro (112,5%) do que em igual mês do ano passado.

A ACAP adiantou ainda que, no acumulado dos 11 meses, foram exportados 43,1% dos veículos montados em Portugal, o correspondente a 78 unidades.

O Reino Unido (52,6%) e a Alemanha (47,4%) foram os países que receberam estas exportações.