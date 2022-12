Portugueses esgotam viagens de fim de ano para a Madeira, Brasil, Cuba, São Tomé, Caraíbas - ou mesmo Marrocos

Os preços estão mais caros, vive-se uma guerra na Europa e um cenário económico incerto em 2023, com sérias perspetivas de recessão - mas a venda de viagens para a passagem do ano está a atingir valores recorde junto dos portugueses, e os operadores turísticos garantem ter nesta altura os programas quase todos esgotados, num conjunto alargado de destinos, e com as vendas a níveis que ultrapassam 2019, o ano anterior à pandemia de covid-19 e considerado o melhor de sempre no sector.

