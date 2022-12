Inflação no Reino Unido abranda em novembro, após máximo de 41 anos

A inflação no Reino Unido em novembro cifrou-se em 10,7%, abrandando face ao pico de 11,1% que tinha sido alcançado em outubro e que constituía um máximo de 41 anos, indicou esta quarta-feira o organismo estatístico britânico, o ONS.

Considerando o índice de preços no consumidor (IPC) que inclui os custos com habitação, a inflação em novembro foi de 9,3%, também ligeiramente abaixo dos 9,6% de outubro.

De acordo com o ONS, o maior contributo para a desaceleração da inflação no Reino Unido veio do setor dos transportes, em particular dos preços dos combustíveis, que contrariou o efeito de pressão da subida de preços nos restaurantes e cafés.

Numa base mensal, ou seja, comparando diretamente os preços entre outubro e novembro, o índice britânico cresceu 0,4%, o que também fica aquém da subida em cadeia de 0,7% que tinha sido registada em novembro de 2021.

Para a inflação anual os economistas consultados pela agência Reuters projetavam em média uma inflação de 10,9%, ligeiramente superior aos 10,7% efetivamente calculados pelo ONS.

Em Portugal a inflação de novembro foi de 9,9%, segundo a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística. O valor definitivo será publicado esta quarta-feira.