Inflação em novembro em Espanha recua para 6,8%

Os preços em Espanha subiram 6,8% em novembro, comparando com o mesmo mês de 2021, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, confirmando o quarto mês consecutivo da moderação da inflação no país.

A inflação (subida dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) foi 10,5% em agosto, 8,9% em setembro e 7,3% em outubro em Espanha.

Nos dados hoje divulgados, o INE espanhol confirma a estimativa que tinha feito do número da inflação para novembro e diz que a evolução da taxa se deve à descida da eletricidade "maior do que em novembro de 2021", assim como dos combustíveis, que há um ano tinham aumentado.

Segundo o instituto, também os preços da roupa e do calçado contribuíram para a moderação da inflação em novembro, porque o aumento dos preços das novas coleções que chegaram às lojas foi inferior ao de 2021.

Por fim, houve uma descida dos preços do alojamento na hotelaria que foi maior do que no ano passado.

Sem os preços dos alimentos não elaborados e da energia (inflação subjacente), a variação dos preços em novembro em Espanha foi 6,3%, mais uma décima do que em outubro, segundo os mesmos dados do INE.