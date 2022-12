Grupo alemão TUI reduz prejuízo para 277,3 milhões de euros

As receitas, por sua vez, aumentaram no último exercício fiscal, que terminou em setembro, para quase 16.545 milhões de euros, mais 249,7% do que no ano anterior.

A TUI obteve um lucro operacional de 320 milhões de euros, contra um prejuízo de 2.012,8 milhões de euros no exercício fiscal anterior.

O novo presidente executivo da TUI, Sebastian Ebel, disse, citado no comunicado de apresentação dos resultados financeiros, que "o verão foi forte" para o grupo.

Agora, a empresa vai concentrar-se em "crescer de forma rentável com novos produtos, novos clientes e uma maior participação no mercado", salientou o gestor.

Além disso, realçou que a TUI quer reduzir a sua dívida e fortalecer seu balanço.

A TUI acordou com o Governo alemão a devolução integral da ajuda recebida durante a pandemia de covid-19.

A empresa quer ainda reduzir significativamente as linhas de crédito que lhe foram concedidas pelo Banco Alemão de Crédito para a Reconstrução e Desenvolvimento (KfW), cujo valor se situa atualmente em 2,1 mil milhões de euros.

Para financiar o reembolso da ajuda, a TUI realizará dois aumentos de capital.

No final de setembro, a empresa apresentava uma dívida financeira líquida de 8.168,6 milhões de euros, contra os 6.240,3 milhões de euros um ano antes.