Combustíveis: Castelo Branco, Braga e Santarém com os preços mais baixos, Bragança, Beja e Lisboa com os mais altos

Os distritos de Castelo Branco, Braga e Santarém eram os que tinham em outubro os combustíveis rodoviários (gasolina e gasóleo) mais baratos em Portugal Continental, contrastando com os preços praticados em Bragança, Beja e Lisboa, os distritos mais caros, segundo o mais recente boletim mensal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Em Castelo Branco o preço médio de venda ao público da gasolina simples em outubro foi de 1,847 euros por litro, enquanto o litro de gasóleo teve um preço médio de 1,93 euros. Já o distrito de Bragança apresentava preços médios de 1,878 euros para a gasolina e 1,961 euros para o gasóleo.

O distrito de Lisboa tinha preços ligeiramente superiores aos praticados no Porto, com a gasolina a ser comercializada a 1,874 euros por litro (mais um cêntimo que no Porto) e o gasóleo a 1,957 euros (1,1 cêntimos a mais do que no Porto).

O boletim de combustíveis da ERSE dá ainda conta da continuação da vantagem dos hipermercados no que respeita aos preços da gasolina e gasóleo simples, praticando preços de venda ao público cerca de 5% mais baixos que os das companhias petrolíferas.

De acordo com a ERSE, o preço médio do gasóleo das companhias petrolíferas em outubro era de 1,963 euros por litro, contra 1,853 euros nos postos operados pelos hipermercados.

Na gasolina, as petrolíferas cobraram em outubro um preço médio de 1,881 euros por litro, face a 1,773 euros por litro nos hipermercados.

A nível nacional, o preço médio de venda ao público da gasolina 95 simples aumentou 5% em outubro face ao mês anterior “acompanhando o comportamento deste derivado nos mercados internacionais”, indica a ERSE. O preço médio do gasóleo aumentou 3,2%, também refletindo a evolução das cotações internacionais.