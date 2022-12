Autoridade Tributária realizou buscas em Aveiro

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) realizou várias buscas no concelho de Aveiro por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada, informou esta quarta-feira o organismo.

Em comunicado, a AT esclareceu que foram realizadas na terça-feira ações de busca e apreensão no concelho de Aveiro, numa operação que contou com o apoio operacional da GNR e PSP.

No total, foram cumpridos cinco mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias, no âmbito de um inquérito a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, em que se investiga a prática de factos relacionados com o crime de fraude fiscal qualificada, refere a mesma nota.