United Airlines faz encomenda histórica à Boeing para aquisição de 100 aviões

A companhia aérea norte-americana United Airlines revelou esta terça-feira que oficializou com a Boeing a maior encomenda feita a este fabricante de aviões comerciais, visando adquirir 100 Boeing 787, com opção de compra para mais 100.

Trata-se da maior encomenda de aviões Dreamliner na história da Boeing e a maior compra de fuselagem de grande dimensão realizada por uma transportadora aérea norte-americana, diz em comunicado a United Airlines, citada pela agência financeira Bloomberg.

Esta compra histórica faz parte do capítulo do ambicioso plano United Next e irá reforçar o papel da companhia aérea em viagens globais nos próximos anos, adianta.

Além disso, a United Airlines também exercerá a opção de compra sobre 44 aviões Boeing 737 MAX para entrega entre 2024 e 2026, segundo o plano de reforço da capacidade de lotação da United Next 2026.

No mesmo sentido, também encomendou mais 56 aeronaves MAX para entrega entre 2027 e 2028.