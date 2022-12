União Europeia chega a acordo sobre pescas para 2023

Os ministros das Pescas da UE chegaram esta terça-feira, 13 de dezembro, a acordo sobre as possibilidades de pesca para 2023, no Atlântico e no Mediterrâneo, e até 2024 para as espécies de águas profundas, em águas geridas pelo bloco.

Depois de dois dias de negociações, que incluiu uma direta de quase 24 horas, o Conselho da União Europeia (UE) conseguiu fechar um acordo sobre os totais admissíveis de captura e as respetivas partições para 2023, e que se estende a 2024 para as espécies de águas profundas, como o goraz e o peixe-espada.

Falta ainda conseguir um acordo com o Reino Unido e a Noruega para stocks partilhados.

A organização não governamental Oceana já contestou o acordo alcançado, considerando que os 27 fizeram "um progresso modesto no que respeita à exploração dos stocks no Atlântico", mas falharam no que respeita ao mar Mediterrâneo, "apesar da proposta ambiciosa da Comissão Europeia".