Trabalhadores da Accenture em greve esta quarta-feira por aumentos salariais e redução de horários

Os trabalhadores da Accenture cumprem na quarta-feira uma greve, com concentração frente às instalações da multinacional de serviços e consultoria de tecnologia, em Algés, exigindo aumentos de 90 euros e a redução dos horários, foi esta terça-feira anunciado.

De acordo com um comunicado divulgado pela CGTP-IN, os trabalhadores exigem "o aumento dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores, a redução dos horários e ritmos de trabalho, o fim das discriminações e a melhoria das condições de trabalho".

Os grevistas irão concentrar-se, pelas 15:30, frente às instalações da Accenture, em Algés, numa iniciativa que contará com a presença da secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha.

Segundo a central sindical, esta iniciativa realiza-se no âmbito da Semana de Luta que a CGTP-IN marcou de 10 a 17 de dezembro, com greves, paralisações e outras ações nas empresas, serviços e setores e, também, ações de rua nos distritos, sob o lema 'Aumentar os salários e as pensões | Garantir os direitos - Não ao aumento do custo de vida! - Por alterações à Legislação Laboral que garantam os direitos!'.