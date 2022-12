PIB dos países do G20 volta ao crescimento no terceiro trimestre

Nos países do chamado G20, o crescimento do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre foi de 1,3% face ao trimestre anterior, depois de uma queda de 0,3% do primeiro para o segundo trimestre, anunciou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) esta terça-feira, 13 de dezembro.

A recuperação deveu-se, segundo o comunicado da OCDE, ao impulso dado pela China numa altura de alívio das restrições relacionadas com a contenção da covid-19 no país. O PIB chinês cresceu 3,9% no terceiro trimestre, face aos três meses anteriores. No segundo trimestre, o país registou uma quebra de 2,7%.



Nos Estados Unidos, a economia cresceu 0,7% no terceiro trimestre, impulsionada pelas exportações, depois de uma contração de 0,1% no segundo trimestre. “Juntos, a China e os Estados Unidos contribuíram em quatro quintos do crescimento de 1,3% relativo ao G20 no terceiro trimestre”, realça a OCDE.



Entre o G20, “o crescimento do PIB também recuperou na África do Sul e na Índia, ao passo que o PIB continuou a crescer na Alemanha e na Arábia Saudita”, segundo a instituição, com o Japão, o Reino Unido e a Turquia a contraírem ligeiramente no terceiro trimestre.



O crescimento abrandou para outras economias do G20, como o Brasil, com o maior abrandamento em termos relativos, de 0,4% face a 1%, Itália (0,5% face a 1,1%), a Coreia (0,3% face a 0,7%), e França (0,2% face a 0,5%).