Mau tempo afetou pontualmente as telecomunicações, mas não de forma generalizada

Foi na zona de Lisboa e em Vila Real (no caso da NOS) que se sentiram as maiores falhas pontuais nas telecomunicações, mas a situação está controlada, segundo as operadoras, e foi apenas “pontual” e “residual”.

“Apesar das condições atmosféricas muito adversas que se estão a sentir e se fizeram sentir nas últimas horas, neste momento não se verificam afetações significativas nas infraestruturas e serviços do MEO, registando-se apenas situações residuais e pontuais“, afirma a operadora controlada pela Altice em resposta ao Expresso.

A Vodafone também sublinha que o impacto do mau tempo é muito limitado. “A Vodafone registou apenas alguns constrangimentos pontuais, com maior incidência na zona da grande Lisboa”, precisa a operadora liderada por Mário Vaz.

A NOS aponta para falhas resultantes de falta de energia ou inundações. "Na NOS a situação está controlada e o impacto do mau tempo nos serviços é pouco expressivo. Registaram-se ao final da noite / início da manhã de hoje falhas pontuais originadas por falta de energia ou inundações, em algumas das zonas mais afetadas pela precipitação, como Lisboa e Vila Real", avança a operadora do grupo Sonae.

A operadora avança ainda que "as equipas da NOS permanecem em alerta máximo e estão preparadas para atuar face a qualquer situação que possa surgir em virtude das condições meteorológicas adversas".

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou esta terça-feira centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados, avança a Agência Lusa.

Na zona de Lisboa, a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.

No distrito de Santarém, a chuva fez aumentar os caudais do rio Tejo, levando a Comissão Distrital de Proteção Civil a acionar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, dado o risco “muito significativo” de galgamento das margens do rio. Nesta bacia hidrográfica e na do Douro foi ativado o alerta amarelo.

Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal, que prevê acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.