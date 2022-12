Crescimento da produção na construção abranda para 1,5% em outubro

A retração dos promotores no lançamento de obras novas começa a refletir-se no índice de produção da construção. A incerteza da conjuntura económica tem levado muitos promotores de obras privadas a adiar decisões de investimento.

Ainda assim, em outubro o segmento de obras públicas beneficiou da entrada em obra de algumas empreitadas de infraestruturas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O índice de produção na construção aumentou 1,5%, em outubro, em termos homólogos, o que representa um abrandamento de 0,3 pontos percentuais relativamente à taxa registada em setembro, segundo dados do INE, esta terça-feira divulgados.

"O índice de produção na construção abrandou para 1,5% em outubro (1,8% em setembro) particularmente influenciado pela desaceleração do segmento construção de edifícios", que desacelerou 0,6 pontos percentuais, para um crescimento de 1,5% em outubro, apontou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a engenharia civil manteve o crescimento de 1,4%, idêntico ao registado em setembro.

Quanto ao emprego e remunerações, em setembro, os índices apresentaram variações homólogas de 2% e 4,6%, face a 1,1% e 5,9% no mês anterior.

O emprego e as remunerações registaram taxas de variação mensal de 0,5% e 0,6% em outubro, que comparam com -0,3% e 1,8% no mesmo mês de 2021.