Taxa de desemprego na OCDE mantém mínimo histórico pelo quinto mês consecutivo

A taxa média de desemprego nos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manteve-se, pelo quinto mês consecutivo, em mínimos históricos ao fixar-se nos 4,9% em outubro, de acordo com dados da organização divulgados esta segunda-feira, 12 de dezembro.

A taxa de 4,9%, igual desde junho, é a taxa mais baixa desde o início da série de dados coligidos pela OCDE, com início em 2001. O número de cidadãos desempregados em outubro entre os 38 países-membros foi de 33,3 milhões, mantendo-se estável face ao mês anterior.

A taxa de desemprego feminina e masculina também se manteve estável na OCDE, nos 5,3% e 4,7%, respetivamente, tal como a taxa de desemprego dos trabalhadores acima dos 25 anos, nos 4,1%. A taxa de desemprego jovem, por sua vez, caiu ligeiramente de 11,1% em setembro para 11% em outubro.

Apesar deste recorde, nos dados por países apenas a Austrália e França tinham, em outubro, uma taxa de desemprego também em mínimos históricos, de 3,4% e 7,1%, respetivamente.



Na zona euro, a taxa de desemprego alcançou mínimos de 1990, o início da série, e caiu para os 6,5% em outubro, um recuo de 0,1 pontos percentuais.

“A taxa de desemprego estava estável ou decresceu em mais de 80% dos países da zona euro, com as maiores quedas observadas na Áustria, Finlândia, Grécia e Espanha”, segundo o comunicado da organização.



“Fora da Europa, a taxa de desemprego caiu na Austrália, Colômbia, e Costa Rica, e manteve-se estável no Canadá, Japão, Coreia e México. A contrastar, aumentou em Israel e nos Estados Unidos”, acrescenta.

De acordo com os dados divulgados no final de novembro pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego em Portugal foi de 6,1% em outubro, mantendo-se em linha com a de setembro.