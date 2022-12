Mota-Engil assina contrato de mineração na Costa do Marfim no valor de 600 milhões de dólares

A Mota-Engil assinou um contrato de mineração na Costa do Marfim no montante de 600 milhões de dólares (cerca de 569 milhões de euros ao câmbio atual), anunciou a empresa portuguesa esta segunda-feira, 12 de dezembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O contrato foi celebrado entre a participada da Mota-Engil para África e a multinacional britânica Endeavour Mining PLC.

À Mota-Engil cabem o “o desenvolvimento da mina, a drenagem de poços, a escavação, perfuração, detonação, carregamento e transporte de minérios e estéril” e têm “início previsto para dezembro de 2023” com “uma duração de 60 meses”, detalha a Mota-Engil no comunicado ao regulador.

O “projeto Lafigué”, que será desenvolvido pelas duas empresas, “encontra-se localizado na parte centro-norte da Costa do Marfim, a aproximadamente 500 quilómetros de Abidjan, no extremo norte do maciço verde de Oumé-Fetekro, e perto da aldeia de Lafigué”, acrescenta a empresa portuguesa.