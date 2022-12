Combustíveis mais baratos esta segunda-feira

Está prevista para hoje uma redução significativa do preço dos combustíveis: menos 9,5 cêntimos no gasóleo e 7 cêntimos na gasolina.

Os valores da redução são indicativos, uma vez que cada posto de combustível pode implementar o valor que entender.

Os preços voltam assim a descer esta semana depois da última atualização ter sido anulada devido à redução do desconto do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos.

A descida no preço dos combustíveis está relacionada com o valor do barril de petróleo, que está abaixo dos 80 dólares.