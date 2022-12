Amgen adquire Horizon Therapeutics por 26,3 mil milhões de euros

A farmacêutica norte-americana Amgen anunciou esta segunda-feira, 12 de dezembro, a compra da irlandesa Horizon Therapeutics por cerca de 27,8 mil milhões de dólares (26,3 mil milhões de euros ao câmbio atual), depois das farmacêuticas Janssen e Sanofi terem desistido da corrida à empresa.

De acordo com a Amgen, este valor representa um prémio de 19,7% para os acionistas face ao preço de fecho de 9 de dezembro, e de 47,9% face a 29 de novembro, dia em que foi anunciada a possibilidade de aquisição.

A Amgen justificou a aquisição no comunicado com a necessidade de aumentar o portefólio de terapias na área das doenças raras, aumentar as receitas e reduzir custos através de sinergias na ordem dos 500 milhões de dólares anuais a partir do terceiro ano após a conclusão do negócio.

A farmacêutica antecipa que a Horizon comece a contribuir positivamente para os resultados gerais a partir de 2024.