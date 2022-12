Imobiliário: se não é sustentável, está fora do mercado

A preocupação com o facto de o planeta onde vivemos poder ter um prazo de validade tem vindo a ganhar dimensão, acentuou-se nos últimos três a quatro anos e já criou raízes no mundo dos negócios. O tema já era há muito falado, “mas muitas vezes era visto como um luxo. No entanto, hoje é claramente um fator exigido”, diz ao Expresso Eric Van Leuven, diretor-executivo da Cushman & Wakefield em Portugal. Acrescenta que as empresas que não estão a apostar no sustentável e nas suas consequentes certificações “vão claramente ficar no fim da lista, tanto dos utilizadores como dos investidores”.

Pedro Vicente, diretor-executivo da Overseas, empresa de promoção imobiliária, vai mais longe e afirma que “as empresas que não se prepararem vão estar fora do mercado. Não seguir esse caminho é uma sentença de morte”.