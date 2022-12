Imobiliário: há 5070 casas à venda nos Açores e Madeira

As ilhas que formam os arquipélagos dos Açores e da Madeira, envolvidas pelo oceano Atlântico, contam com uma natureza exuberante. Para quem ambiciona comprar uma habitação nesta parte de Portugal, seja para férias, rendimento ou habitação permanente, a oferta em comercialização apresentada no bpiexpressoimobiliario.pt é diversificada, somando 5070 imóveis. Deste total, 2601 são apartamentos e 2469 são moradias.

Se olharmos para a oferta contida no bpiexpressoimobiliario.pt verifica-se que há mais imóveis à venda no arquipélago da Madeira, com o total de 3686, do que no dos Açores que apresenta apenas 1384.