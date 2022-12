Your abre o capital à seguradora Caravela

O Grupo Your, empresa portuguesa de contabilidade detida pela Ó Capital, passou a ser participada pela Caravela Companhia de Seguros, mantendo-se a equipa de gestão com a liderança de Sara do Ó. No final da operação, a estrutura acionista da Your passa a ser constituída pela Ó Capital com 70,9% do capital social e a Caravela com uma posição de 29,1%.

Esta entrada acionista na Your “representa uma valorização de €24 milhões para o grupo, que se prevê que triplique até 2025”, indica ao Expresso a fundadora e CEO (presidente executiva) da empresa, Sara do Ó. Com 380 colaboradores, o grupo deverá atingir, este ano, um volume de negócios de €15 milhões, e a ambição é duplicar a faturação em 2025. Ao Expresso, Sara do Ó explica que a entrada da seguradora “representa uma nova fase do grupo e mais um passo para cumprir o objetivo de nos posicionarmos como o marketplace de referência de soluções empresa­riais para as pequenas e médias empresas (PME)”. A Your propõe entregar aos clientes “um serviço 360 graus°”, uma espécie de serviço chave na mão.