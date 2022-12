Juro dos novos créditos à habitação com taxa fixa subiu como se fosse indexado à Euribor

O crédito à habitação a taxa fixa, sem que o valor das prestações varie ao sabor das Euribor, está a crescer em Portugal, mas a sua presença é bastante tímida no total da carteira. Desde logo porque não há incentivo: os bancos sobem a nova taxa fixa na mesma medida em que mexe a taxa variável. Neste momento, a taxa fixa dos novos contratos mantém-se 1,5 pontos percentuais acima da variável, tanto como no fim de 2021, quando a escalada das Euribor era ainda uma miragem.

“Os bancos estão a exigir um grande prémio na taxa fixa, o que torna as ofertas pouco competitivas”, considera Nuno Rico, economista da Deco/Proteste, ao Expresso. Uma consulta da entidade aos bancos só se deparou com taxas elevadas: “A melhor oferta que encontrámos foi do Millennium bcp, com uma TAN [Taxa Anual Nominal] de 4,8%. Seguia-se o BPI, com 4,9%, e a CGD, com 5,25%.” Isto para que a taxa se mantivesse fixa durante os 30 anos do empréstimo.