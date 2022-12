TotalEnergies perde 3,5 mil milhões de euros com participação na russa Novatek

A energética francesa TotalEnergies vai reconhecer nas contas do quarto trimestre uma imparidade de 3,7 mil milhões de dólares, o equivalente a 3,5 mil milhões de euros ao câmbio atual, associada à participação que ainda tem na petrolífera russa Novatek.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a TotalEnergies admite que não consegue desfazer-se da participação de 19,4% que tem na Novatek, devido às sanções à Rússia, mas diz ter tomado a decisão de retirar os seus dois representantes na administração daquela empresa.

Ao fazê-lo, explica o grupo francês, “os critérios para ter uma influência significativa [na participada] deixam de estar preenchidos segundo os princípios de contabilidade que se aplicam à empresa, e a TotalEnergies deixará de contabilizar a sua participação de 19,4% na Novatek nos seus relatórios e contas”.

Esta decisão levará ao registo da referida imparidade de 3,7 mil milhões de dólares no quarto trimestre, mas a TotalEnergies realça ainda que deixará de contabilizar reservas de hidrocarbonetos associadas a essa participação na Novatek.

Com esta decisão, o volume de reservas provadas da TotalEnergies terá uma redução de 1,7 mil milhões de barris face aos valores reportados no final de 2021. Ainda assim, a TotalEnergies mantém uma estimativa de que as reservas que o grupo tem darão para mais de 11 anos de produção.