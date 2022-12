Santander multado em 125 milhões de euros no Reino Unido por falhas na prevenção do branqueamento de capitais

O banco Santander foi multado pela Financial Conduct Authority (FCA), o supervisor do mercado financeiro do Reino Unido, em 107,7 milhões de libras (cerca de 125 milhões de euros ao câmbio atual) por falhas na prevenção do branqueamento de capitais, anunciou esta sexta-feira em comunicado a FCA.

“Entre 31 de dezembro de 2012 e 18 de outubro de 2017 o Santander falhou em monitorizar e gerir adequadamente os seus sistemas de prevenção de branqueamento de capitais, o que teve impacto significativo na monitorização de contas de mais de 560 mil clientes empresariais”, explica a FCA.

Segundo a mesma entidade, a unidade britânica do Santander não tinha sistemas eficazes para verificar a informação dada pelos clientes sobre os negócios que realizavam. E também não conseguia monitorizar adequadamente se os montantes declarados pelos clientes correspondiam aos depósitos efetivamente realizados.

“No âmbito do nosso compromisso para evitar e reduzir o crime financeiro, continuamos a atuar contra empresas que falham na operacionalização dos devidos controlos contra o branqueamento de capitais”, comentou, no mesmo comunicado, o diretor de supervisão da FCA, Mark Steward.

A instituição nota, por exemplo, o caso de um novo cliente que abriu uma conta para o seu pequeno negócio de traduções, prevendo depósitos mensais em torno de 5 mil libras, mas que passado seis meses já estava a receber nessa conta milhões de libras em depósitos, posteriormente transferindo-os para outras contas bancárias.

Embora a equipa de prevenção de branqueamento do Santander no Reino Unido tenha recomendado o fecho da conta desse cliente em março de 2014, as deficiências na estrutura do banco levaram a que essa recomendação só tivesse seguimento em setembro de 2015.

A FCA aponta a existência de outras situações reveladoras de falhas, que no seu conjunto, devido à morosidade da atuação do banco, levaram a que pelo Santander do Reino Unido passassem mais de 298 milhões de libras (345 milhões de euros) antes de as contas serem de facto encerradas.

O Santander reconheceu as suas falhas perante a FCA, o que permitiu ao banco um desconto de 30% sobre o montante inicialmente fixado para a sanção, que ascendia a 153,99 milhões de libras (mais de 178 milhões de euros).

No Reino Unido a FCA já multou outros bancos por más práticas na prevenção da lavagem de dinheiro, como o Standard Chartered Bank (102,2 milhões de libras), o HSBC (63,9 milhões de libras) e o NatWest (264,8 milhões de libras).

Em Portugal, na sua última síntese sobre a atividade sancionatória, o Banco de Portugal deu conta de que no terceiro trimestre deste ano decidiu 239 processos de contraordenação, mas desses apenas três respeitam a infrações de deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, não tendo sido revelados detalhes sobre estas decisões.